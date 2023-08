UNESCO: Ukraina lapsed jäävad õppetöös maha

Selle kooliaasta algus on neljas aasta, mil õppetöö ei ole saanud toimuda normaalselt, ütles UNICEF.

Pidevad rünnakud haridusele Ukrainas ja raskused kooliskäimisega riikides, kuhu lapsed on sõja eest põgenenud, on viinud olukorrani, kus paljudel Ukraina 6,7 miljonist 3-18-aastasest on õppimisega probleeme, ütles UNICEFi Euroopa ja Aasia piirkonna direktor Regina De Dominicis.

Juba on näha, kuidas väheneb ukraina keele, lugemis- ja matemaatiakoskus, ütles ta pärast külaskäiku Ukrainasse.

«Ukrainas jätkuvad rünnakud koolidele lakkamatult, lapsed on suures stressis ja neil ei ole ohutut kohta, kus õppida.»

De Dominicise sõnul on see tinginud olukorras, kus lastel on raskusi isegi varem õpitu säilitamisega, rääkima siis veel uute teadmiste omandamisest.

UNICEFi andmetel leiavad umbkaudu pooled õpetajad, et laste emakeele-, matemaatika- ja võõrkeeleoskused on halvenenud.

Koolide andmetest ilmneb, et täielik kontaktõpe on võimalik vaid kolmandikul lastest, teine kolmandik õpib ainult interneti teel ja kolmas segiläbi.

UNICEF on seisukohal, et kaugõppest läbi veebi abi lühiajaliselt, kuid õpetaja ja kaasõpilastega otsesuhtlust see ei asenda.

UNICEF vahendab Ukraina riiklikke uuringuid, millest selgub, et kaks kolmandikku eelkooliealistest lastest ei käi koolis ega lasteaias, rindepiirkondades ulatub nende hulk kolme neljandikuni.

Ukraina põgenike lapsed seisavad silmitsi uue ebamäärase kooliaastaga. Seitsmes põgenikke vastu võtnud riigis ei ole poole kohalikku kooli läinud, põhjuseks on kas keelebarjäär, kooli kättesaadavus või koormatud haridussüsteem.

Osa lapspõgenikke püüab interneti teel Ukraina koolis õppimist jätkata, aga mõned on hariduse omandamisest täiesti loobunud, ütleb UNICEF.

ÜRO lasteorganisatsioon püüab koostöös Ukraina ja põgenikke võõrustavate riikidega parandada hariduse kättesaadvust.