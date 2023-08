PM POOLAS ⟩ Paremradikaalide tõus võib paisata valimistejärgse Poola poliitilisse kaosesse

Ekspertide hinnangul on võimalik, et inimesed peavad valimiskastide juures käima järgneva kahe aasta jooksul veel viiendatki korda, kui 15. oktoobril toimuvate parlamendivalimiste tulemusel ei sünni stabiilset võimuliitu, mistõttu tuleks lisaks korraldada erakorralised valimised.

«Nende valimiste tulemus on suure tõenäosusega kaos, sest keegi saa enam üksi riiki valitseda,» rääkis Postimehele portaali Notes From Poland vanemtoimetaja Alicja Ptak. Ta rõhutas, et uue valitsusliidu moodustamisel saab kaalukeeleks ilmselt Konföderatsioon, mis on oma senises kampaanias tugevalt vastandunud nii kolmandat järjestikust valimisvõitu sihtivale Õiguse ja Õiglusele (PiS) kui ekspeaminister Donald Tuski juhitavale liberaalsele opositsioonile eesotsas Kodanikeplatvormiga (PO).