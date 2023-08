KITS KÄRNERIKS ⟩ Ilmakuulus pornotäht tahab koos Itaalia valitsusega kaitsta lapsi siivutu sisu eest

«Uuringud räägivad seitsmendast eluaastast kui keskmisest vanusest, mil lapsed pornosisule esimest korda ligi pääsevad, ning on ilmne, et tehnoloogiad on seda nähtust plahvatuslikult mitmekordistanud,» kirjutas Itaalia perede minister Eugenia Roccella läinud nädalavahetusel Facebookis. «Ka seepärast, et lapsed on tehnoloogiavaldkonnas palju paremad ja moodsamad kui nende vanemad, kes tunnevad end seetõttu sageli abitu ja jõuetuna.»