KÕLAKAD EI VAIBU ⟩ Rootsi kroonprintsessi abikaasa tõrjus taas kuulujutte lahutusest

«See oli õel, valelik kuulujuttude levitamine, mis meile osaks sai, ja sellel olid suured tagajärjed. Paljud sõbrad kogu Rootsist ja isegi välismaalt võtsid ühendust. See jõudis tasemele, kus me tundsime, et ei saa seada aktsepteerida,» lausus prints Daniel SVT erisaates, mis oli pühendatud tema peatsele 50. sünnipäevale. «Ma ei usu, et ükski mõistlik inimene peaks seda kuulujuttu enam tõeseks.»