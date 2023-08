Orbán: valige Trump tagasi ja ta lõpetab Ukraina sõja

Orbán kiidab täna Twitterisse postitatud intervjuus Trumpi välispoliitikat ning teeb maha praeguse USA presidendi Joe Bideni valitsust ja selle lähenemist Ukraina sõjale.

Trumpi ametisse naasmine oleks ainuke tee konfliktist välja ja kõik jutud, et Ukraina võib sõja Venemaa vastu võita, on puhas vale, räägib Ungari peaminister.

«Venelased on palju tugevamad, neid on palju rohkem kui ukrainlasi,» ütles Orbán. «Kutsuge Trump tagasi. Trump on mees, kes suudab läänemaailma päästa.»

Pooletunnine videointervjuu on filmitud 21. augustil peaministri kabineti rõdul vaatega Budapestile. See on Carlsonil kahe aasta jooksul juba teine usutlus Ungari paremäärmusliku valitsusjuhiga.

Ungari peaminister Viktor Orbán intervjuul Tucker Carlsoniga Foto: Vivien Cher Benko/Ungari peaministri pressiteenistus/Scanpix

2021. aastal ülistas Carlson Fox Newsis Orbáni «illiberaalset demokraatiat», mida tuleks tema sõnul ka Ühendriikidel järgida.

Sedapuhku kritiseeris Orbán Trumpile esitatud arvukaid süüdistusi, muu hulgas katse eest 2020. aasta presidendivalimiste tulemusi muuta, nimetades seda riigivõimu kuritarvitamiseks, mis Ungaris küll võimalik ei oleks.

Orbán on pärast võimuletulekut 2010. aastal suutnud Ungaris kohtusüsteemi ja meedia valitsuse kontrollile allutada, mille eest püüab Euroopa Liit teda korrale kutsuda.