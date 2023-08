Jeemeni viimane kino kannab mälestust kadunud vabadustest

Küsimusele, millest film räägib, vastab mees: «See on viimasest kinost, mis on Jeemenis veel avatud. Aastakümneid tagasi oli neid kümneid, kuid pärast aastaid kestnud sõdu ja usuäärmuslust on alles ainult üks.»

«Need rünnakud kinode vastu algasid pärast skandaali, mis vallandus seejärel, kui [Pier Paolo] Pasolini filmis Jeemenis «Araabia rüütlid». Ja nüüd on alles veel ainult see vana kinosaal, pealinnas Sanaas. See jääb ellu, näidates jalgpallimatše ja mõningaid filme. Siseneda võivad ainult mehed. Filmid on tsenseeritud. See on minu lugu,» lõpetas Almahdi enda tutvustamise.