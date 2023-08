Sõjategevus on liikunud uude faasi, kus Ukraina on näidanud võimekust rünnata korraga seitset-kaheksat olulist sõjalist taristuobjekti Venemaa sisemuses kuni 700 kilomeetri kaugusel. Pihkva lennuvälja rünnak oli otseselt seotud rindesündmustega. Lõunarindel on ukrainlased jätkanud edasiliikumist. Otsustav läbimurre võib olla lähedal, kirjutab riigikogu liige (Eesti 200) ja sõjavaatleja Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.