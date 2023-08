176 liidrit ja nobelisti nõuavad Bangladeshilt Yunuse vastase kohtumenetluse lõpetamist

«Üks inimõigusi ähvaravaid ohte, mis meile praeguses kontekstis muret teeb, on Nobeli rahupreemia laureaadi professor Muhammad Yunuse juhtum. Me oleme ärevuses, sest talle on hiljuti osaks saanud meie arvates pidev kohtulik tagakiusamine,» seisab teisipäevast kuupäeva kandvas kirjas.

Yunus on ka kritiseerinud Bangladeshi poliitikuid, öeldes, et nood on huvitatud ainult rahast. Hasina on omakorda nimetanud Yunust vereimejaks ning süüdistanud Grameen Banki juhina jõu ja muude vahenditega vaestelt maanaistelt laenu tagasinõudmises.