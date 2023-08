ÜLEVAADE ⟩ Norra välisministri abikaasa kauples börsil poliitiliselt tundlike aktsiatega

Oma investeerimisfirma kaudu on Huitfeldti abikaasa Ola Flem teinud alates 2021. aasta sügisest, mil tema naisest sai valitsuse liige, üle saja aktsiatehingu, kaubeldes uudisteagentuuri NTB andmeil peale Kongsberg Grupi aktsiate ka mitme lõhetootja, naftatootja, väetisefirma ja lennufirma Norwegian aktsiatega – kõik valdkonnad, kus valitsusel on suur sõnaõigus.

«Mul on sügavalt kahju, et olen teinud huvide konfliktiga seotud vigu,» lausus Huitfeldt üleeile pressikonverentsil, rõhutades samas, et ei olnud abikaasa tehingutest teadlik, mistõttu ei näe ta ka põhjust tagasi astuda.