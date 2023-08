Tsahkna: EL peab suurendama abi Ukrainale

Tsahkna rõhutas, et mugavatest tugitoolidest ukrainlaste sõjalise edu kritiseerimise asemel tuleb astuda otsustavaid samme kaitseabi suurendamiseks Ukrainale. «Üks võimalus oleks spetsiaalne Ukraina fond, mis annaks meile parema võimaluse Ukrainale antavat abi planeerida. ELi kõrge esindaja Josep Borrell on selleks ettepaneku teinud ja see oleks samuti kooskõlas G7 riikide Ukrainat toetava ühisdeklaratsiooniga, mille eesmärk on koordineerida igakülgset ja pikaajalist abi Ukrainale.»