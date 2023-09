Renditõuksid kaovad Pariisi tänavatelt

Prantsusmaa pealinn on esimene Euroopas, kus renditõuksid täiesti ära keelatakse. Seda toetati aprillis läbi viidud referendumil ülekaalukalt, kuigi osalusprotsent oli vaid 7,5.

Pidev tõusikasutaja Valerie Rinckel ütles aga mõni päev enne keelu jõustumist, et see kurvastab teda.

«Mulle meeldis nii väga, et sai niiviisi ringi liikuda, sai minna igale poole auto kasutamise stressita ja liiklusummikutesse takerdumata.»

Anass Eloula leidis aga, et nüüd on õige hetk taas rattasadulasse istuda või harjuda jälle bussi ja muud ühistransporti kasutama.

Linnaliikluse eest vastutav aselinnapea David Belliard ütles neljapäeval ajakirjanikele, et vastuseis elektritõuksidele oli valdav, ehkki operaatorid püüdsid probleeme lahendada.

Operaatorid Lime, Tier ja Dott on oma 15 000 tõuksi tasapisi tänavatelt ära viinud ja kavatsevad saata need teistesse Euroopa linnadesse.

Firmad loodavad, et kliendid vahetavad tõuksid rendirataste vastu, need on juba ootel.