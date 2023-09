Kasahstan paneb tuumaelektrijaama ehitamise rahvahääletusele

«Tuumaelektrijaama ehitamine või ehitamisest keeldumine on meie riigi tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline teema. Seetõttu teen ettepaneku panna see üleriigilisele rahvahääletusele. Täpsemad kuupäevad otsustame hiljem,» ütles Tokajev, kui esines täna parlamendi mõlema koja ühisistungil aastakõnega.

Autoritaarses Kasahstanis on rahvahääletused seni olnud formaalsus, mille tulemus on ette määratud. Võimude otsust tegelikult mõjutav referendum oleks esmakordne.

President möönis, et paljudel inimestel ja ka ekspertidel on mure võimaliku tuumajaama turvalisuse pärast. See on mõistetav, arvestades Semipalatinski tuumapolügooni pärandit.