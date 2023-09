LOODUSKATASTROOF ⟩ Hiinat ründab supertaifuun Saola

Hiina ilmateenistus hoiatas, Saola võib olla tugevaim torm, mis on viimase 70 aasta jooksul riigi lõunaosas Zhu Jiangi deltas maabunud. Ohupiirkonda jäävad Hongkong, Guangzhou, Shenzhen, Macau ja paljud teised suurlinnad.

Piirkonnas on tühistatud sajad lennud, Honkongis lükati kooliaasta algus edasi ja finatskeskuse vihmamärjad tänavad olid reede õhtul inimtühjad.

Saolat oodatakse Hongkongi südaööks ja tema tuulepuhangute kiirus on selleks ajaks 58 meetrit sekundis. Kui aga tuul peaks lähitundidel veel tugevnema, tõstetakse häiretaset.

Kõrgeim, 10. taseme tormihoiatus on pärast Teist maailmasõda antud vaid 16 korda.

Super Typhoon #Saola approaching Hong Kong and Guangdong province, China. #台風9号 pic.twitter.com/wOy0qrOykr

Riiklik tulvakaitseamet on tõstnud kriisiolukorrale reageerimise taset, Hongkongi võimud hoiatavad, et veetase võib öösel järsult tõusta.

Hongkongi ilmajaam tõstis reedel kell 20.15 tormihoiatuse kõrgeimale tasemele, sest linnale on lähenemas supertaifuun Saola, mis on üks viimaste aastate võimsamaid torme Lõuna-Hiinas.

«Kell 8.15 õhtul anti orkaanisignaal nr. 10. See tähendab, et on oodata tuult keskmise kiirusega 33 meetrit sekundis või üle selle,» teatas ilmateenistus ja manitses inimesi varju otsima, välja mitte minema ja ka tuulepealsetest ustest ja akendest kaugemale hoidma.