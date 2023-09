Meedia: Vene kaitseministeerium meelitas Prigožini Aafrikast Venemaale

Seetõttu oli Wagneri logistika ohus ja just see sundis Prigožinit Aafrikast Venemaale suunduma, ütles allikas Bloombergile. Tema sõnul lendas Wagneri juht Moskvasse, et lahendada probleeme kaitseministeeriumiga. Kuid 23. augustil kukkus tema lennuk alla 50 kilomeetri kaugusel Vladimir Putini residentsist Valdais. Hukkus seitse pardal olnud reisijat ja kolm meeskonnaliiget.