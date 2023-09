ÜK valitsus asub tegelema politseinike poliitilise aktivismiga

Ligi aasta tagasi ministriks saanud Braverman on ärritanud oponente oma võuk-vastase retoorikaga ning karmide seisukohtadega immigratsiooni osas.

Nüüd kavatseb ta siseministeeriumi sõnul uurida, kuidas «poliitilised küsimused» võivad mõjutada politseitöö tõhusust ja legitiimsust Inglismaal ja Walesis ning milline on poliitiliste küsimustega tegelemise mõju politseitöötajate jaoks.

Bravermani konservatiivid on Suurbritannias võimul alates 2010. aastast, kuid on küsitluste järgi juba enam kui aasta opositsioonilistest leiboristidest maas lausa kahekohalise numbriga.

Neid on süüdistatud kinnistumises nn kultuurisõja teemade külge nagu immigratsioon, transsooliste õigused ja sotsiaalne õiglus, et sedasi oma populaarsuse langust peatada.

«Britid ootavad, et nende politsei keskenduks kuritegevuse vähendamisele ja kogukondade kaitsmisele – poliitiline aktivism ei kaitse inimeste turvalisust, ei lahenda kuritegusid ega toeta ohvreid, kuid võib kahjustada avalikkuse usaldust,» rääkis Braverman oma avalduses.

Kirjas politseijuhtidele rõhutas siseminister taas, et politseiametnikud ei peaks osalema poliitilises aktivismis ja nad peaksid alati olema poliitiliselt neutraalsed.

Samas ütles ta usutluses Daily Telegraphile, et on saanud reapolitseinikelt tagasisidet, et nood on väsinud sellest, kuidas mõned nende ülemused püüavad neid suunata joonduma oma arusaamade järgi voorustest.

«Neil on kõrini juhtide vabandustest, et nad on institutsionaalselt rassistlikud, sest nad ei ole rassistid ja nad ei tunne, et neid oleks korralikult esindatud,» lisas ta.

«Neile ei meeldi soo- ja transideoloogia ülevõtmine.»

Konservatiivid on olnud viimastel aastatel politsei suhtes kriitilised, kui korrakaitsjad avaldasid meelt sotsiaalse õigluse toetuseks või kui nad on laskunud põlvele, et nii rassismi vastu protesteerida.

Mõnedki politseiametnikud on osalenud meeleavaldustel sotsiaalse õigluse küsimuste toetamiseks ning põlvele laskumine on olnud žest, mis väljendab protesti rassismi vastu.

Samal ajal on Ühendkuningriigi politsei sattunud ka arvukatesse rassismi, seksismi ja korruptsiooni puudutavasse skandaali, eelkõige Londoni politseiteenistuse puhul.

Üks pealinna politseinik mõisteti 2021. aastal inimröövi, vägistamise ja mõrva eest eluks ajaks vangi, teine ​​aga vangistati pärast seda, kui tunnistas end sarivägistajaks.