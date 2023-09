Kindral: Ukraina üksused murdsid lõunas läbi Vene esimese kaitseliini

Tarnavskõi sõnul ootab Ukraina üksuste kiiremat edasiliikumist läbi vaenlase teise kaitseliini, kuna see on esimesest nõrgem.

Tarnavskõi hinnangul on «Venemaa kulutanud 60 protsenti oma ajast ja ressurssidest esimese kaitseliini ehitamisele ning teisele ja kolmandale mõlemale 20 protsenti, kuna ei oodanud, et Ukraina üksused võivad (esimesest) läbi tungida».

«Praegu me oleme esimese ja teise kaitseliini vahel,» ütles kindral, lisades, et Ukraina üksused suruvad peale läbimurde mõlemal küljel ning tugevdavad oma kontrolli lahingutes tagasi võidetud alade üle.

«Venelased uskusid, et ukrainlased seda kaitseliini ei läbi. Nad olid valmistunud üle aasta. Nad tegid kõik selleks, et see territoorium oleks hästi ette valmistatud.»