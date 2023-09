Kambodža endine juht Hun Sen naasis Facebooki

Oma äsjases postituses ütles Hun Sen, et Facebook lükkas tagasi järelevalvenõukogu soovituse peatada tema konto seoses seal postitatud videoga video, kus ta ähvardas konkurentidele peksa anda.

See on viimane pööre saagas, mille käigus on Kambodža populaarseima sotsiaalmeedia platvormi väga viljakas kasutaja küll sealt lahkunud, küll oma konto deaktiveerinud ning lubanud platvormi üldse kinni panna.