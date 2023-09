Joomine, uimastid ja enesetapud: psühholoog ja sõjaväelane räägivad probleemidest, mis ähvardavad Ukrainat pärast sõda

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on viimase kümne aasta jooksul sõjast räsitud piirkondades viibinud elanikkonnast 20 protsenti mitmesugused psüühikahäired, alates kergest depressioonist ja ärevusest kuni psühhoosini. Peaaegu igal kümnendal on mõõdukas või raske psüühikahäire. Need arvud on aktuaalsed ka Ukraina jaoks, kinnitas Ukraina tervishoiuministeerium.