Poola kulutab 2024. aastal kaitsele üle nelja protsendi SKTst

«Järgmisel aastal kavatseme me kulutada 137 miljardit zlotti (umbes 30,5 miljardit eurot) kaitsele. Seda on rohkem kui neli protsenti meie SKTst,» ütles Duda Poolas Kielces peetaval relvastusmessil, vahendas Poola uudisteagentuur PAP.

«Kui me vaatame meie idapiiril tärganud ohtu, teame me väga hästi – ajalugu ja kogemus on meile seda õpetanud – et Poola vabaduse, suveräänsuse ja iseseisvuse kaitsmine ja poolakate turvalisuse tagamine on väärt mis tahes hinda,» ütles Duda.