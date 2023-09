USA meediasse jõudis sel nädalal teade, et Kim teeb peagi tema kohta harukordse välisreisi naaberriiki Venemaale, et kohtuda Putiniga. Ühendriikide luureteenistuste andmeil tuleb ilmselt jutuks Ukraina sõda.

Valge Maja julgeolekunõukogu kõneisik Adrienne Watson väitis, et Venemaa ja Põhja-Korea vahel käivad hoogsad relvastuskõnelused. «Meil on infot, et Kim Jong-un loodab, et need kõnelused lähevad edasi ja sisaldavad liidrite tasemel diplomaatilist suhtlust Venemaal,» rääkis ta.