Pinged Armeenia ja Venemaa vahel, kelle suhted on 2020. aasta Mägi-Karabahhi sõjast alates üha halvenenud, on viimastel päevadel järjest kiiremini kasvanud. Nädalavahetusel ütles Armeenia peaminister Nikol Pašinjan, et nad püüavad mitmekesistada oma julgeolekupoliitikat ning et riigi sõltuvus Venemaast on olnud viga. Täna teatas Armeenia ühisõppustest Ameerika Ühendriikidega Armeenias. Pašinjani abikaasa sõidab täna Kiievisse ja levivad teated, et Armeenia kavatseb esimest korda anda Ukrainale humanitaarabi.