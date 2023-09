ELi kliimavaatlus: 2023. aasta kujuneb ilmselt inimajaloo kuumimaks

Aasiat, Aafrikat, Euroopat ja Põhja-Ameerikat on viimasel kolmel kuul kimbutanud kuumalained, põuad ja maastikupõlengud, millel on olnud laastav mõju majandustele, ökosüsteemidele ja inimtervisele.

«Kliima lagunemine on alanud,» hoiatas ÜRO peasekretär António Guterres.

«Teadlased on pikalt hoiatanud, mille meie sõltuvus fossiilkütustest valla päästab,» jätkas ta. «Meie kliima kukub kokku kiiremini, kui me sellega toime suudame tulla, äärmuslikud ilmastikunähtused tabavad igat maailma nurka.»

«Vaadates lisakuuma, mis meil ookeanipinnal on, kujuneb 2023. aastast tõenäoliselt kõige soojem teadaolev aasta,» ütles Burgess.

Kui põhjapoolkeral on «normaalne» talv, «võime pea kindlalt öelda, et 2023. aasta on kõige soojem aasta, mida inimkond kogenud on», lisas Burgess.