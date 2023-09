Scholz nimetas paremäärmuslikku AfDd lammutuskomandoks

Scholzi terav kriitika erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) pihta langeb ajale, mil viimase populaarsus on taas kerkinud. Arvamusküsitlustes on selle toetus tõusnud 22 protsendini, võrreldes kantsleri vasaktsentristliku SPD 16 protsendiga.

«Enamik kodanikke teab, et see isehakanud alternatiiv on tegelikult lammutuskomando – meie riigi lammutusmeeskond,» ütles Scholz pöördumises parlamendile eelarvedebati algul.