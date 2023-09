Suurbritannia ja Prantsusmaa loodavad visiitidega suhteid parandada

Charlesi riigivisiit Pariisi ja Bordeaux'sse toimub 20.-22. septembril ning see on osa G7 ja NATO liitlaste laiemast suhete parandamisest, mis sai alguse peaminister Rishi Sunaki ametisse astudes.

ÜK välisministeeriumi kõrge ametnik ütles, et suhted on Sunaki ametiajal hakanud paranema ja märtsis käisid ministrid Pariisis kahepoolsel kohtumisel Prantsuse kolleegidega.

Macroni kantselei ütles, et Charlesi visiit on Prantsusmaale suur au ning illustreerib kahe riiki ühendavate ajalooliste sidemete sügavust.

Buckinghami palee on reisi üksikasjade koha pealt kidakeelne, kuid ametnikud on avaldanud lootust, et see tuleb sama edukas kui Charlesi visiit Saksamaale.