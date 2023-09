ÜRO kliimajuht: G20 kliimaavaldused on kurvastavalt ebaadekvaatsed

G20 riigid, kes moodustavad 85 protsenti maailma majandusest ja kasvuhoonegaaside heitmest, kohtuvad nädalavahetusel New Delhis, et arutada Venemaa kallaletungi Ukrainale, kaubandust ja fosiilkütuste tulevikku. Hiina ja Venemaa liidrid kohtumisest osa ei võta.

UNFCCC juht Simon Stiell ütles, et tehnoloogilised lahendused maakera soojenemise pidurdamiseks on käeulatuses, kuid nende rakendamist takistavad geopoliitilised tegurid.

Stiell vestles AFP-ga Keenia pealinnas Nairobis Aafrika kliimatippkohtumisel, kus nõuti, et oluliselt suureneks investeeringud taastuvenergiaallikatesse, viidakse läbi ülemaailmsed finantsreformid ja kasvaks toetus kliimamuutuse eest kaitsetutesse riikidesse.

G20 on järgmine suur nõupidamine kliimakohtumiste kalendris, mis tipneb novembris Araabia Ühendemiraatides algavate ÜRO COP28 kõnelustega.

Stielli sõnul on ühenduse avaldused enne tippkohtumist kaugel sellest, mida kliimakriisi lahendamiseks vaja.

«Välja antavad kommünikeed on kurvastavalt ebaadekvaatsed, need ei räägi kriitilistest küsimustest, mida need 20 riiki peaksid lahendama,» ütles ta.