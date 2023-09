INTERVJUU ⟩ Jesuiidist poliitiline teoloog: Jeesus ei andnud oma elu väheste eest

Turner sõnab: «Seda ei ole seal. Leiab ohtralt viiteid näiteks alkoholile, rikkusele ja selle halbadele külgedele, vaeste rõhumisele jne, aga mitte sellele.»

Kui vaadata kirikust tulevaid poliitilisi hääli, siis ühelt poolt kõlavad mõned reaktsiooniliselt ning teisalt läksid ka osad teie oma orduvennad 1960ndail–1970ndail kaasa kommunistlike revolutsioonidega. Mis on tegelikult peavool?

Peavoolu pole võimalik defineerida, sest kiriku roll on kaasata, mitte kõrvale heita. Jumal teab, et katoliku kirikus on olnud faase, kus ta tegeles põhiliselt sellega, et defineerida, kes sinna ei kuulu, ja viskas neid välja. Praegu see nii pole.

Kiriku õpetusameti ja ametliku juhtkonna roll on tekitada kogukonnatunne. Kuid nii palju kui võimalik kaasates, mitte kõrvale jättes.

Kirikukogukonda, mis tegeleb peaasjalikult välistamise, mitte kaasamisega, võiks minu arvates defineerida kui sekti, millel on nii tugev isiklik identiteet, et ta defineerib end alati välisega vastandudes. Nii muutub ta kinniseks grupiks, mis minu hinnangul on evangeeliumiga vastuolus.