AK ⟩ Soome huumori omapära veebiportaalis «Long play»

Iseseisvuse taastamise järel vennasrahvaga tihedamalt suheldes selgus, et meisse väga sõbralikult ja toetavalt suhtuvate põhjanaabrite kõrval oli ka neid, kes paneksid nagu pahaks, et Eesti on oma iseseisvuse taastanud ning eestlased saavad taas kehtestada omal maal oma seadusi.