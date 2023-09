AASIA VAADE ⟩ Korea õpetajad paluvad kaitset vanemate väärkohtlemise eest

Seoulis kogunes 2. septembril rahvusassamblee ehk parlamendi ette ligi 100 000 inimest. Esmaspäeval streikisid üle riigi kümned tuhanded õpetajad, õpetajad on meeleavaldustel osalemiseks võtnud koordineeritult puhkusi. Mitmed algkoolid jätsid seetõttu tunde ära, mis on Lõuna-Korea haridusministeeriumi sõnul harv juhus.

Õpetajad on leinanud juuli keskpaigast saati 23-aastast algkooliõpetajat, kes vanemate ahistamise tõttu endalt elu võttis. Tema surnukeha leiti koolist tema klassiruumist. Sestsaati on vabasurma läinud veel mõned õpetajaid. Lõuna-Korea ametivõimude sõnul on viimase kuue aasta jooksul võtnud endalt elu ligi sada õpetajat.