Riho Terras: Mida järgmiseks? Korraldada ÜRO egiidi all Venemaale relvaabi?

Teatavasti paljastas Saksa meedia António Guterrese salakirjavahetuse Moskvaga, mille eesmärk on meelitada Venemaa tagasi Musta mere viljakokkuleppesse. Muu hulgas teeb Guterres ettepaneku tühistada ELi sanktsioonid Venemaa n-ö Põllumajanduspanga suhtes ehk taastada selle panga võimalused teha endiselt rahvusvahelisi makseid SWIFTi kaudu. Samuti pakub ÜRO peasekretär, et tuleb kindlustada Venemaa laevastik, mis teeks selle Ukraina rünnakute suhtes immuunseks. Sisuliselt on tema idee peatada ukrainlaste kaitseväe Venemaa-vastaste operatsioonide mõju Mustal ning Aasovi merel.