Demokraatide partei käilakuju Nancy Pelosi kandideerib California osariigis San Franciscos asuvas piirkonnas, mida ta on esindanud rohkem kui 35 aastat, vahendab uudisteagentuur AP.

«Rohkem kui kunagi varem vajab meie linn, et jätkatakse San Francisco väärtuste edasikandmist ning taastumist (pärast pandeemiat - toim.). Meie riik vajab Ameerikat, mis näitab maailmale, et meie lipp on endiselt seal, koos vabaduse ja õiglusega kõigi jaoks. Seetõttu kandideerin ma tagasi - ning lugupidavalt küsin teie häält,» kirjutas Pelosi teadaandes.