ÜLE 3000 OSALEJA ⟩ Läänemerel algas NATO kollektiivkaitseõppus Northern Coasts 23

«Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on radikaalselt muutnud julgeolekuolukorda Läänemerel ning NATO on oluliselt suurendanud oma kaitsealast kohalolekut regioonis nii merel, maal kui õhus. Sellised õppused saadavad selge sõnumi, et NATO on valmis kaitsma liitlaste territooriumi igat tolli,» rääkis ta.