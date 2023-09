Lula: Brasiilias ei ähvarda Putinit vahistamine

Vladimir Putin ei osalenud tänavusel G20 tippkohtumisel New Delhis, et vältida häbistamist ning vahistamist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) vahistamismääruse alusel.

Nii India kui ka Brasiilia on ICC liikmed. Kreml väidab, et Putini suhtes välja antud vahistamismäärus on õigustühine. Viimastel rahvusvahelistel kohtumistel ei ole Putin osalenud, New Delhis esindas Venemaad välisminister Sergei Lavrov.