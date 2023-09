Yle: Venemaa ehitab Soome piirile uusi sõjaväehooneid

Põhjanaabrite rahvusringhäälingu Yle hangitud satelliidipiltidelt on näha, et Venemaa on Soome piiri lähedal asuvatesse sõjaväebaasidesse püstitanud suuri uusi hooneid. Samal ajal on aga märkimisväärne osa piiriäärsete üksuste isikkoosseisust saadetud Ukrainasse.