Eesti vabaühendus aitas üheksal küüditatud lapsel Ukrainasse naasta

Venemaa andmetel on alates Ukraina sõja algusest 2014. aastal Venemaale küüditatud ligi 700 000 last. Tegelikud andmed paraku puuduvad, kuna ka praegu elab ajutiselt okupeeritud territooriumidel ligi 1,5 miljonit last ning ei ole teada, paljud neist on üksi või peredega Venemaale küüditatud.

Ametlikult on teada 19 546 küüditatud lapsest, kuid Ukraina inimõiguste voliniku hinnangul on tegelik number kordi suurem. Praeguseks on ametlikel andmetel tagasi õnnestunud tuua vaid 386 last, kellele lisandub veel üheksa eelmisel nädalal oma vanemate juurde Ukrainasse jõudnud eri vanuses tüdrukut ja poissi.

Päästetud laste ja nende abistajate kohtumine Ukraina inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsiga (paremal). Foto: Ukraina inimõiguste voliniku büroo

«Nagu ütles Ukraina inimõiguste volinik, on iga lapse tagasitoomine nagu väike erioperatsioon. Mul on hea meel, et lisaks sellele, et aitame leida küüditatud laste asukohta, saame toetada inimõiguste voliniku meeskonda ka nendes «väikestes erioperatsioonides» laste koju tagasi toomisel,» kommenteeris Merilo.

«Igal lapsel, kes õnnestub tagasi tuua, on oma isiklik tragöödia. Näiteks väikesed lapsed, kes lahutati oma lähedastest okupeeritud territooriumidel, polnud enam ammu näinud oma vanemaid. Nagu ka poiss, keda Vene okupatsioonivõimud süüdistasid koostöös Ukrainaga ning silla lõhkamises, ning poissi kuulati üle kuu aja üle vanglas.»

Merilo lisas, et iga lugu on omamoodi kurb ja raske ning seetõttu on rõõm seda suurem, kui nad saavad kaasa aidata laste koju jõudmisele. «Suur tänu kõigile, kes annetava meie MTÜ-le Herojam Slava. Iga toetus loeb ning kasutatakse täies mahus ilma mingite halduskuludeta otse laste leidmiseks ja tagasitoomiseks,» ütles ta.