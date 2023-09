1977. aastal esilinastunud «Tähesõdade» filmis kasutatud kosmoselennuki mudel kadus ja arvati, et kadunuks ta jääbki. Nüüd leiti see ometi Oscarile kandideerinud ulmefilmidele töötanud insener Greg Jeini kollektsioonist üles.

«Meie jaoks, kes me kasvasime üles 1970ndatel või 1980ndatel aastatel ja neile, kes tegelevad visuaalsete efektidega, on see mudeli leid tohutult oluline,» ütles filmiajaloolane Gene Kozicki The Guardianile.