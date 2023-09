SININE VAGUN ⟩ Kim Jong-uni rong kihutab Venemaa poole

Põhja-Korea liider Kim Jong-un teeb lähipäevil visiidi Venemaale, külaskäik leiab aset president Vladimir Putini kutsel, teatas Kreml täna. Kreml märkis avalduses, et see on Kimi ametlik visiit.

Lõuna-Korea meedia teatas varem, et Kimi soomustatud rong asus Pyongyangist teele põhja poole, Venemaale.

Putin saabus täna Vladivostokki, et osaleda Ida majandusfoorumil.

Juba augusti lõpus kasvasid rahvusvahelises meedias spekulatsioonid, et haruharva Põhja-Koreast lahkuv Kim kohtub Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga relvaleppe arutamiseks.

USA ja teiste riikide ametiisikud ütlesid hiljuti ajalehele The New York Times, et Kim sõidab tõenäoliselt septembris soomusrongiga Vladivostokki, et kohtuda Putiniga.

USA on alates möödunud aastast süüdistanud Põhja-Koread Venemaale relvade, sealhulgas wagnerlastele suurtükimürskude müümises. Nii Venemaa kui ka Põhja-Korea ametnikud eitasid selliseid relvatehingutele viitavaid väiteid.

Kuigi Põhja-Korea on relvade müümist Venemaale eitanud, pole ta lõpetanud enda kaitsmist, kinnitades, et tal on õigus seda teha.

Põhja-Korea liider on oma riigi muust maailmast täiesti isoleerinud, karmistades piiriületust Covid-19 alguse järel 2020. aastal veel rohkem. Toona kehtestati totaalne riiki sisenemise ning riigist lahkumise keeld.

Kuigi Washington on lubanud võtta ette samme Põhja-Korea karistamiseks Venemaa toetamise eest, on Ühendriikide võime selleks ilma Hiina ja Venemaa nõusolekuta piiratud.