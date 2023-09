Kolomoiskõi kinnipidamine 2. septembril oli Ukraina jaoks väga tähelepanuväärne sündmus. Kuid see on veel lahtine, kas üks Ukraina kardetuimaid oligarhe saab reaalse vanglakaristuse.

Selle aasta alguses kuulsin Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi lähikonna inimestelt korduvalt, et kohe-kohe jõuavad korruptsioonikuritegudele pühendunud spetsiaalse politseiasutuse (NABU) uurijad Kolomoiskõini, esitavad talle kahtlustuse ja siis pannakse ta vangi. Ma hästi ei uskunud seda, sest teadsin, et oma mõjuvõimu osalisele kaotusele vaatamata olid tal veel omad võimalused ning et ta ei lase end nurka suruda.