Inimesed kogunesid mälestusteenistustele memoriaalidel, tuletõrjedepoodes, raehoonetes, ülikoolides ja mujal, et meenutada ohvriterohkeimat terrorirünnakut USA ajaloos.

«Neil meist, kes sel päeval kellegi kaotasid, kestab see päev edasi. Kõik liiguvad edasi ja sa leiad tee edasi, kuid see päev jääb sinu jaoks alati kestma,» ütles Edward Edelman, kes saabus New Yorgi Ground Zerosse mälestama hukkunud õemeest.