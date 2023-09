Hispaania esimene naissoost Eurofighteri piloot tuhiseb praegu Eesti taevas

«Vanasti oli sõjavägi meeste töö. Selles vallas pole väikestele tüdrukutele just palju eeskujusid ega infot, et nad võiksid seda teha,» nendib Gutiérrez Vidal. «Mul on õnne, et olen pärit sõjaväelase perest. Mu isa oli ka hävitajapiloot, mis tähendab, et olen lapsest saadik sõjaväebaasis elanud ja hävitajaid iga päev näinud.»