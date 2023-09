«Meie jaoks on see väga positiivne kogemus. Kui käisime baasist väljas ja kohtusime tavaliste inimestega, jäi tunne, et oleme väga teretulnud. Siis on hea tunne, et sa oled sõjaväega liitunud. Ma räägin ka pereliikmetele kodus, et siinsed inimesed tahavad, et me oleksime siin,» lausub Corona.