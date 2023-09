«Venemaa seisab praegu vastamisi selliste hegemoonlike jõududega, et kaitsta oma julgeolekuhuve... me oleme alati väljendanud täielikku ja tingimusteta toetust kõikidele meetmetele, mida Vene valitsus astub, ja ma kasutan seda võimalust taas kinnitamiseks, et me seisame alati Venemaa kõrval,» vahendas Vene telekanal videopildis Kimi sõnu.