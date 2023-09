Endine valitsusliige Kneissl kogus omal ajal tuntust sellega, et tantsis oma pulmas Vladimir Putiniga. Nüüd kolib ta Venemaa presidendi kodulinna Peterburi päriselt ära ja pühendub seal mõttekoja tegevusele, mida siis ise ka juhib.

«Olen ​​GORKI (Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues) keskuse kaasasutaja ja juhin seda. Kuna tööd on seal palju ja see nõuab palju tähelepanu, siis otsustasin kolida selle töö tegemiseks Peterburi,» ütles Kneissl eile Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS.