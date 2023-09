Rünnak Sevastopolile näitas, et Ukraina tabab rakettidega üha kaugemal Vene tagalas

Kõigepealt on väga tavapäratu, et tiibraketiga tabatakse ja muudetakse võitlusvõimetuks terve suur allveelaev, nagu juhtus rünnaku ajal Sevastopolis dokis olnud venelaste diiselallveelaevaga Rostov-na-Donu. Lisaks sai pihta ja löödi pikaks ajaks rivist välja dessantlaev Minsk (kahe suure sõjalaeva ühel ajal samas kohas hoidmine sõja tingimustes on ka muidugi omaette küsimus).

Ukrainlastel pole vahendeid, millega nad saaksid vee all tabada Mustal merel liikuvaid Vene allveelaevu. Seetõttu on Ukraina jaoks ainus võimalus Vene allveelaevale pihta saada ja hävitada see hetkel, kui laev on pinnal. Ja just seda ukrainlased öösel tegid.