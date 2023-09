Teisipäeval koostöös riigikogu väliskomisjoniga toimunud esitlusel märkis «Eestimaalaste Hiina hoiakute uuringu» autor Urmas Hõbepappel avasõnades, et nõnda positiivne kuvand Hiinast on üllatav.

Uuringus osalenud 1008 inimesest kaheksa protsenti vastas küsimusele «Milline on teie arvamus Hiinast?», et see on väga positiivne. 42 protsendil vastanutest on kuvand lihtsalt positiivne. Enamasti negatiivne kuvand oli 32 protsendil vastajatest, vaid neli protsenti pidas Hiina kuvandit väga negatiivseks.