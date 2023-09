Välisminister: Soome keelab Vene autode riiki sisenemise

Autode sisseveokeeld ei kehti autodele, mis kuuluvad ELi kodanikele või nende lähimatele pereliikmetele. Samuti ei kehti see diplomaatiliste autode või olukordade kohta, kus reisi põhjus on humanitaarne.

Kehtestatud piirangud on seotud Euroopa Komisjon korraldusega, mis näeb juba mõnda aega ette, et sõiduautod on EL-i impordikeelu nimekirjas. Eelmisel nädalal andis komisjon liikmesriikidele ka täpsemad suunised, kuidas neid sanktsioone tõlgendama peaks.