Ukraina luure: Kadõrovi tervis on väga nõrk

Ukraina väljaande Obozrevatel teatel on Kadõrov viibinud halva tervise tõttu mitu päeva koomas. Seda on väitnud väljaandele mitmed allikad tšetšeeni diasporaast Ukrainas. Kadõrov lennutati väidetavalt mõni päev tagasi Moskvasse, kuid sealsed arstid ei saanud teda aidata, misjärel saadeti ta Tšetšeeniasse tagasi. Räägitakse, et haige Kadõrov plaanitakse viia ravile välismaale, suure tõenäosusega Araabia Ühendemiraatidesse.