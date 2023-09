Mahsa Amini perekonnal ei lubatud mälestustseremooniat korraldada

Laupäeval möödus aasta 22-aastase Mahsa Amini surmast kombluspolitsei vahi all. Kurditar oli kinni peetud islamivabariigi naiste rangete riietumisreeglite väidetava rikkumise eest. Tema surm vallandas ulatuslikud protestid.

Perekonna sõnul põhjustas Mahsa surma hoop pähe, võimud on eitanud seda.

«Amjad Amini on koduarestis. Julgeolekujõud takistavad tal oma tütre hauda külastada,» ütles IHR.

Iraani ametlik uudisteagentuur IRNA tõrjus teateid Amjad Amini kinnivõtmisest ja väitis hiljem, et julgeolekujõud olevat nurjanud katse teda tappa.

Amjad Amini kutsuti juba eelmisel nädalal julgeolekuametnike jutule, kui ta teatas, et kavatseb mälestustseremooniat korraldada. Üks kurditari onudest, Safa Aeli, võeti Saqezis kinni 5. septembril ja on senini vahi all.