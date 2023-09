Postimees kirjutas reedel, et Ukraina sõjaväeluure esindaja teatel on Venemaa haldusüksuse Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi tervislik seisund viimastel päevadel olnud väga raske. Venemaa kanalid vahendavad nüüd, et mees suri Moskva haiglas.