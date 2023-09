Ukrainlased on suutnud esmakordselt täielikult ümber piirata Vene väeüksuse ning see hävitada. Edusamme on olnud Bahmutist lõunas ja lõunarindel. Mujal hoiavad ukrainlased positsioone Vene okupantide rünnakute all ning loovad eeldusi Krimmi poolsaare vabastamiseks, kirjutab riigikogu liige (Eesti 200) ja sõjavaatleja Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.