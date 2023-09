Nii on videod pidutsevast ukrainlastest ja täiel tuuril töötavast Kiievi ööelust on vahelduva eduga tiirelnud erinevates kanalites terve sõja vältel.

Kui meediaagentuur France 24 ühele 8 miljonit vaatamist saanud Kiievi klubivideole aga kevadel taustakontrolli tegi, siis selgus, et sealsed stseenid pärinevad 2021. aastast. Samuti tuli välja, et filmitud asutused on pärast Venemaa täiemahulise sõja alustamist suletud.